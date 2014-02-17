В Центральной библиотеке Тагила можно будет сфотографироваться с факелом и пообщаться с олимпийцами!
17 февраля 2014, 17:15Общество
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25 февраля в 15:00 в Нижнем Тагиле пройдет очень интересное событие на базе Центральной городской библиотеки.
Жители города смогут познакомиться с выдающимися тагильскими спортсменами, среди которых мастер спорта международного класса по плаванию Дарья Деева, восходящая звезда женского бокса Ольга Пискунова, тренеры Николай и Алексей Коробкины, а также олимпийские чемпионы по гребле Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов.
На встрече обсудят итоги Олимпиады, которая, напомним, завершится 23 февраля. Кроме того, участники эстафеты Олимпийского огня принесут с собой факел. Все, кто хочет снимок с главным символом игр могут прийти и сфотографироваться.
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