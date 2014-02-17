За что платить риэлтору?

Представление о риэлторе как о собирателе и продавце информации, давно уже не актуально. В условиях сегодняшнего дня профессия преобразилась и приобрела совершенно иной смысл – она вобрала в себя последние достижения творческой мысли и технического прогресса, - поясняет директор компании «Этажи» в г. Нижний Тагил, Антон Сауков. - При эффективной организации работы сегодня это – одна из самых передовых и динамичных профессий сферы услуг, и она постоянно развивается: несколько лет назад мы даже не думали о тех сервисах, которые предоставляем сегодня.

О каких сервисах идет речь? Риэлторы поясняют: «Во-первых, функция сбора самой актуальной информации о продающихся объектах никуда не делась: агентство владеет базой недвижимости по всему региону и предоставляет ее клиентам. Но эта база сегодня – в интернете, открыта для всех желающих. Во-вторых, в агентстве по принципу «одного окна» клиент одновременно получает все, что необходимо для сделки купли-продажи».

Недвижимость часто не купишь без ипотеки. Ипотечных программ множество, но надо потратить неделю, чтобы обойти хотя бы 5-6 банков и разобраться в деталях самостоятельно... Поможет крупная риэлторская компания: ипотечный брокер в агентстве за час подберет оптимальную программу кредита и просчитает регулярные платежи. Что интересно, банки-партнеры предоставляют клиентам федеральной риэлторской компании «Этажи» льготы и скидки: меньше срок рассмотрения заявки и ниже процентная ставка – покупатель экономит деньги. Брокер может помочь получить одобрение банка даже при недочетах в кредитной истории. Результат: 95% заявок на ипотеку, поданные с помощью «Этажей», одобряются.

С ипотекой понятно. Но уж найти квартиру мечты в базе можно и самому, но это не так-то просто, предложений - тысячи… Правда, агентства предлагают помощь и здесь: например, просмотр на транспорте компании, как у «Этажей». К тому же раньше, чтобы найти квартиру, надо было объехать 20-30 адресов – а сейчас практически у каждого объекта в базе есть фотографии, подробное описание квартиры (дома) и района, планировки, то есть реальных поездок нужно, по статистике, всего 5-6.

Получается, современному риэлтору нужно гораздо больше знаний, чем раньше. Такой позиции придерживаются крупные риэлторские компании. Например, в «Этажах» есть даже свой учебный центр, где специалисты регулярно повышают квалификацию, плюс - новичков с первого дня курирует персональный наставник, который берет на себя риски при проведении сделок. Кроме того, на каждого риэлтора работают все специалисты компании: юристы, профессионалы делают фотографии, фрилансеры расклеивают объявления.

Одно из главных преимуществ агентства: мы защищаем клиентов от рисков. Юрист «Этажей» проверяет документы объекта и личность продавца, права собственности и чистоту сделки утверждает Антон Сауков.

В общем, если вы решили купить недвижимость – все, что вам нужно: выбрать с брокером ипотечную программу, с риэлтором найти нужный объект и подписать договор купли-продажи. Остальное целиком возьмет на себя агентство.

Проверьте своего риэлтора! Какие услуги вам оказали в агентстве?

● Подбор лучшей квартиры среди всех квартир в Нижнем Тагиле.

● Помощь по сбору и оформлению документов, в том числе и если вы участник одной из социальных программ.

● Просмотры квартир до момента выбора, возможно на транспорте компании.

● Юридическая экспертиза документов на приобретаемую недвижимость.

● Подбор ипотечной программы и оформление кредита (в «Этажах» бесплатно).

● Льготы по ипотеке: скидки от банков-партнеров, снижение или отмена комиссии банка.

● Организация предварительного договора.

● Безопасная передача задатка.

● Регистрация сделки в Росреестре без ожидания для вас.

● Получение документов после регистрации.

● Контроль приема-передачи квартиры. Если вы продаете недвижимость: ● Аналитика цен, сравнение с конкурентами, рекомендации по оптимальной стоимости квартиры в зависимости от срока продажи.

● Эффективная рекламная кампания: продвижение в ведущих СМИ, на Интернет-порталах недвижимости, среди всего риэлтерского сообщества.

● Профессиональное фото и чертеж планировки, Размещение информации на сайте агентства (более 6000 человек в день посещают www.etagi.com) и во внутренней базе данных агентства.

● Проведение переговоров с потенциальными покупателями.

● Организация показов покупателям.

● Организация предварительного договора.

● Организация безопасной передачи денег.

● Проведение сделки в Росреестре без ожидания для вас.

● Контроль приема-передачи квартиры.

Сколько стоит вся эта огромная, часто не видная глазу клиента, работа?