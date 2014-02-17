Завтра тагильчан ждут в музее ИЗО на презентацию альбома-каталога Агриппины Афанасьевой «В гармонии с душой»

В 2013 году исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитой тагильской мастерицы Агриппины Васильевны Афанасьевой (1913 – 2004). Уникальный мастер, она стояла у истоков возрождения во второй половине XX века знаменитого тагильского подносного промысла.

Нижний Тагил отметил эту дату юбилейными выставками, посвященными творчеству А.В. Афанасьевой, одна из которых состоялась в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Презентуемый альбом-каталог «В гармонии с душой» является первым иллюстрированным, полноцветным изданием, рассказывающем о творчестве мастерицы, так много сделавшей для развития тагильской росписи по металлу и воспитавшей немало известных художников.

Произведения Агриппины Васильевны Афанасьевой занимают особое и значимое место в музейных коллекциях, являясь одними из самых ценных и уникальных предметов с уральской народной росписью.

В альбоме представлены работы мастерицы, хранящиеся в собраниях четырёх музеях Свердловской области - Нижнетагильского и Екатеринбургского музеев изобразительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея и Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», а также в собраниях частных лиц – Г.П.Бабина, С.В. Веселкова, О.П. Губкина, А.Т. Сидоровой и А.Х. Фахретдиновой.

В альбоме впервые ярко и полно представлено творческое наследие А.В.Афанасьевой, большая часть которого не была ранее опубликована. Это дает уникальную возможность проследить развитие её творчества, связанного с историей тагильского подносного промысла - с конца 1970-х по начало 1990-х годов.

Не упустите возможность первыми увидеть это во многом уникальное издание!