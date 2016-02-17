«Был ли банкет и кто платил?»: московское радио спросило мнение тагильчанина о прошедшем юбилее Олега Сиенко

Нашумевший ранее на всю Россию банкет по случаю юбилея Олега Сиенко всё ещё будоражит умы россиян. Поскольку кадры Lifenews.ru с банкета сложно назвать очевидными, в обществе продолжаются споры о том, действительно ли на кадрах Олег Сиенко. Если да, то какие средства расходовались для пышного празднества – заводские или его личные?

В радиоэфире с московскими журналистами организатор недавнего митинга против сокращений на УВЗ Илiя Тагильчанинъ так охарактеризовал посыл мероприятия к руководству завода:

Моё обращение на народном сходе было направлено не на одного Сиенко, это было обращение к олигархии, которая вместо вкладывания денег в свою страну и развития предприятий, ничего при этом не делает. И, как мы видим, гуляет на банкетах сказал в эфире радио #говоритмосква Илья Коровин (Илiя Тагильчанинъ).

TagilCity.ru напоминает о том, что пресс-служба УВЗ рассказала о том, что в день своего юбилея 11.02.2016 г. Олег Викторович работал до позднего вечера и покинул кабинет лишь в 23:00. Но о том, где был и чем занимался гендиректор в субботу, пресс-служба ничего не говорит. А ведь пышное торжество, по информации московских журналистов, состоялось именно 13.02.2016 г.

Тагильчане, разделяете ли вы мнение Илiи? А может быть, кто-то в Москве заинтересован в дестабилизации ситуации в Нижнем Тагиле, потому распускает о гендиректоре градообразующего предприятия порочащие слухи?