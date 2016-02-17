Уголовное дело было заведено на жителя Новой Ляли, попробовавшего одновременно работать и получать пособие по безработице

В сентябре Вячеслав Журавлёв обратился в «Новолялинский центр занятости». Там он встал на учет в качестве безработного. В декабре мужчина самостоятельно нашел работу в одном из детских садов Верхотурья. Он получил должность вахтёра. Видимо, заработная плата, предложенная ему, была не очень велика, поэтому он не стал сообщать о трудоустройстве в центр занятости. Однако, он исправно получал пособие по безработице.

Спустя два месяца его афера раскрылась. За это время он незаконно получил порядка пяти тысяч рублей. Со всей определённостью можно сказать, что дело того не стоило, ведь статья о мошенничестве при получении выплат предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или заключение на срок до двух лет.

Будем надеяться, что эта история послужит уроком жителям и Верхотурья, и Нижнего Тагила, и вообще всей России. А подыскать себе работу по вкусу тагильчане могут не только в центре занятости, но и в разделе «Работа» на сайте TagilCity.ru.