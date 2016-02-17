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Уголовное дело было заведено на жителя Новой Ляли, попробовавшего одновременно работать и получать пособие по безработице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело было заведено на жителя Новой Ляли, попробовавшего одновременно работать и получать пособие по безработице

17 февраля 2016, 12:50ОбществоДенис Таратонов
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