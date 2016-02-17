В Невьянске осужденные делают игрушки для детских садов (ФОТО)

На территории колонии функционирует профессиональное училище, где осужденные могут обучиться рабочей профессии. Недавно там после ремонта заработал класс обучения столяров-строителей. Секреты ремесла преподаёт Виктор Павлович Медовщиков.

Чтобы достигнуть определённого мастерства в работе с деревом, необходима практика. Поэтому ученики Виктора Павловича тренируются, но не на кошках, а в изготовлении мебели. Правда, чтобы сэкономить материал и ускорить процесс тренировки, они выполняют не полноразмерные, а уменьшенные версии предметов. Таким образом изготавливаются разнообразные столы, табуретки, оконные рамы, ковши и кроватки.

Но работа осужденных не пропадает зря. Все предметы, соответствующие определенному уровню качества, отправляются в детские сады Невьянска, чтобы служить детям в качестве игрушек.