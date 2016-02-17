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В Нижнем Тагиле выросла собираемость административных штрафов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле выросла собираемость административных штрафов

17 февраля 2016, 15:50Общество
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