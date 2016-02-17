В Нижнем Тагиле выросла собираемость административных штрафов

На минувшем заседании комиссии в мэрии подведены итоги деятельности комиссий за прошлый год. Так, в 2015-м число составленных протоколов возросло на 43%. Отмечается и рост объема средств, которые поступают в муниципальную казну благодаря уплате тагильчанами административных штрафов – на 50%. В общей сложности, сумма штрафов, наложенных по постановлениям, составила более 10 млн. рублей. Бесспорно, не все нарушители согласны добровольно оплатить свои долги городу. Например, в течение прошлого года судебные приставы взыскали с неплательщиков 150 тысяч рублей.

Редакция TagilCity.ru рекомендует тагильчанам вовремя оплачивать свои штрафы. Ведь уклонение от их уплаты в срок, в лучшем случае, чревато наложением двойного штрафа. В худшем – обязательные общественные работы или вовсе административный арест на 15 суток. Кстати, последнее наказание не предусматривается за правонарушение правил на дорогах.

И все-таки, несмотря на увеличение количества выписанных штрафов, комиссии города работают не так плодотворно, как могли бы. По наблюдениям главы Ленинского района, муниципалитет не использует значительный резерв, а именно - не привлекает должностных лиц управлений администрации Нижнего Тагила, которые имеют полномочия к составлению протоколов о правонарушениях.