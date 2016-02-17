За отключение света в квартире должника оштрафовали ТСЖ в Каменске-Уральском
Действиями ТСЖ (товарищества собственников жилья) в Каменске-Уральском заинтересовалась прокуратура. В разрез с законодательством, товарищество ограничило поступление электроэнергии в одну из квартир.
В ноябре прошлого года в одной из квартир дома на улице 1 Мая с 10 до 19 часов не было света. Подачу электроэнергии ограничили за долги. Стоит учесть, что по закону, об отключении электричества необходимо предупредить за трое судок до этого. ТСЖ «Наш дом» не потрудилось этого сделать. Всё, чем они ограничились, это повесили на информационный стенд объявление, предупреждающее о возможности отключения электроэнергии у должников. Но с момента размещения объявления прошло 13 дней, поэтому оно несколько потеряло свою актуальность.
В результате квартира, где кроме взрослых проживали двое несовершеннолетних детей, лишилась электричества.
Проведённая прокуратурой проверка выявила факт незаконного нарушения в подаче электричества. По итогам административного дела, председателю ТСЖ был выписан штраф в размере 500 рублей.
Ожидается, что в этом году счет за электричество повысится у каждого четвертого россиянина.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru