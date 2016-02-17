Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
За отключение света в квартире должника оштрафовали ТСЖ в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

За отключение света в квартире должника оштрафовали ТСЖ в Каменске-Уральском

17 февраля 2016, 13:30ОбществоДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»