За отключение света в квартире должника оштрафовали ТСЖ в Каменске-Уральском

В ноябре прошлого года в одной из квартир дома на улице 1 Мая с 10 до 19 часов не было света. Подачу электроэнергии ограничили за долги. Стоит учесть, что по закону, об отключении электричества необходимо предупредить за трое судок до этого. ТСЖ «Наш дом» не потрудилось этого сделать. Всё, чем они ограничились, это повесили на информационный стенд объявление, предупреждающее о возможности отключения электроэнергии у должников. Но с момента размещения объявления прошло 13 дней, поэтому оно несколько потеряло свою актуальность.