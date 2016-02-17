Запах от обуви: избавляемся с умом

Любая правильно подобранная пара принесет при носке только положительные впечатления. Вот только со временем у изделия может появиться неприятный запах - его источником являются микроорганизмы. В зимней обуви есть все, что им нужно для активного размножения, – влажность и тепло. Однако существуют способы, благодаря которым удастся избавить свою любимую пару от неприятного запаха.

Избавиться от неприятного запаха намного проще, чем кажется. Необходимо ежедневно высушивать и проветривать обувь. Нужно держать ее открытой и раз в неделю вытаскивать и стирать стельки. Ведь именно они и являются рассадником бактерий.

Хорошим решением станет приобретение специальной сушилки для обуви. Благодаря ей можно будет быстро просушивать сапоги, не оставляя тем самым ни единого шанса бактериям.

Чтобы уменьшить количество влаги, которая часто попадает извне, следует обрабатывать сапоги водоотталкивающим средством. Благодаря ему они практически не будут промокать. Если ноги обильно потеют, избавиться от неприятного запаха помогут различные аэрозоли и дезинфекторы. Ими рекомендуется ежедневно проводить обработку внутренней части обуви. Делать это нужно на ночь, чтобы к утру сапоги просохли и не имели посторонних запахов.

Избавиться от неприятного запаха от обуви можно и при помощи народных средств. Проще всего смочить ватный тампон в перекиси водорода и пройтись им по внутренней части сапог. Хорошо помогает и раствор уксуса, соды. Этими средствами рекомендуется обрабатывать обувь дважды в неделю. Также хорошим решением будет насыпать в сапоги немного талька, а потом оставить на ночь. Он вберет в себя всю влагу, а от неприятного запаха не останется и следа.

Чтобы запах перестал беспокоить, нужно приобрести несколько сменных стелек и менять их ежедневно. После этого просушивать и проветривать. Можно остановить свой выбор на дезодорирующих стельках, которые изготовляются из картона. Они не только нейтрализуют влагу и неприятный запах, но и задерживают рост бактерий.

Избавление от фабричного запаха