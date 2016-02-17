Жительнице Нижнего Тагила удалось отсудить 25 000 рублей за сломанную на Вагонке руку (ФОТО)
Кое-кто из тагильчан смог получить компенсацию за травму, полученную в ноябре, когда улицы города представляли собой каток.
Жительница Дзержинского района Нижнего Тагила получила перелом руки. Состояние тротуаров было таким, что её травма была одной из сотен, если не тысяч.
Но тагильчанка не проглотила обиду, а пошла в прокуратуру, заручившись показаниями свидетелей.
На основании обращения женщины, прокуратура провела проверку. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что обработка дороги противогололёдными реагентами на улице, где женщина получила травму, осуществлялась с интервалом в несколько суток. Что не соответствовало требованиям организации безопасного дорожного движения.
Дело было передано в суд. В исковом заявлении было указано требование возместить пострадавшей женщине моральный ущерб, полученный в результате травмы. Ответчиком стала компания «УБТ-Сервис», которая по субподряду обслуживала дорогу.
15 февраля исковые требования были полностью удовлетворены. Провинившаяся компания должна выплатить компенсацию в размере 25 000 рублей. Пострадавшая женщина ожидает вступления решения суда в законную силу.
Журналисты TagilCity.ru решили узнать о том, как отреагировали на постановление суда в компании «УБТ-Сервис».
Вопрос исчерпан. Мы отказываемся что-либо комментировать ответили в администрации «УБТ-Сервис».
Не очень похоже на покаяние. А ведь тогда от бездействия дорожников пострадало очень много людей. Изменится ли отношение дорожников к пешеходам вместе с количеством исков – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.
ФОТО: vsenovostint.ru место, где женщина получила травму.
© Эрик Х., TagilCity.ru по информации прокуратуры Свердловской области