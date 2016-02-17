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Жительнице Нижнего Тагила удалось отсудить 25 000 рублей за сломанную на Вагонке руку (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительнице Нижнего Тагила удалось отсудить 25 000 рублей за сломанную на Вагонке руку (ФОТО)

17 февраля 2016, 09:15ОбществоПавел Щербина
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