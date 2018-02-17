400 школьников собрались на IT-форуме по профориентации в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
В Нижнем Тагиле состоялся IT-форум по профориентации. На нем собрались около 400 школьников Дзержинского района. С ребятами общались специалисты по блокчейну, менеджеры маркетингового звена и эксперты по виртуальной реальности.
IT-форум в Нижнем Тагиле разделился на 2 части: первая – развлекательная, где школьники читали реп, шутили и просто общались с экспертами, а вторая – техническая. 400 ребят разделились на локации и создавали свои технологические разработки.
Почему IT-технологии? Потому что это прогрессивно и интересно молодежи. Мы пытались вдохновить ребят на осознанность, на правильные вопросы. Получилось классно поделился один из организаторов форума Сергей Партин.
А редакция TagilCity.ru в ходе форума рассказала ребятам, как извлечь пользу для себя из интернет-сообществ и как использовать интернет для самореализации и получения хорошего дохода.
Говорили о том, что молодежь сможет при желании изменить мир или хотя бы свою страну. Для этого надо делать свой осознанный выбор: например, сходить на выборы и проголосовать за кандидата – это тоже своего рода вклад в развитие подвел итог мероприятия Сергей Партин.
По словам организаторов, провести форум удалось благодаря президентскому гранту. Следующее подобное мероприятие стартует 25 февраля на Строителей, 27: запускается 10 модулей по IT-технологиям, в том числе архитектор виртуальной реальности, испытатель летательного аппарата, IT-программирование. На форуме будет открыто около 1500 бюджетных мест для школьников.
© TagilCity.ru