400 школьников собрались на IT-форуме по профориентации в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

IT-форум в Нижнем Тагиле разделился на 2 части: первая – развлекательная, где школьники читали реп, шутили и просто общались с экспертами, а вторая – техническая. 400 ребят разделились на локации и создавали свои технологические разработки.

Почему IT-технологии? Потому что это прогрессивно и интересно молодежи. Мы пытались вдохновить ребят на осознанность, на правильные вопросы. Получилось классно поделился один из организаторов форума Сергей Партин.

А редакция TagilCity.ru в ходе форума рассказала ребятам, как извлечь пользу для себя из интернет-сообществ и как использовать интернет для самореализации и получения хорошего дохода.

Говорили о том, что молодежь сможет при желании изменить мир или хотя бы свою страну. Для этого надо делать свой осознанный выбор: например, сходить на выборы и проголосовать за кандидата – это тоже своего рода вклад в развитие подвел итог мероприятия Сергей Партин.

По словам организаторов, провести форум удалось благодаря президентскому гранту. Следующее подобное мероприятие стартует 25 февраля на Строителей, 27: запускается 10 модулей по IT-технологиям, в том числе архитектор виртуальной реальности, испытатель летательного аппарата, IT-программирование. На форуме будет открыто около 1500 бюджетных мест для школьников.