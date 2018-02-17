Газовики Екатеринбурга во время рейда остались недовольны работой УК (ФОТО)

В ходе проверки специалисты выявили, что в одном из домов по улице Спутников установлены газовые водонагреватели. По словам участников рейда, неправильная эксплуатация опасного оборудования может повлечь отравление угарным газом.

В распоряжении специалистов был специальный прибор – анемометр. Он измеряет скорость направленных потоков воздуха и газа. Тяга в обследуемых квартирах была в порядке. Однако были найдены нарушения в работе УК, поскольку организация не предоставляла акты о техническом состоянии дымоходов, передаёт «Уралинформбюро».

Согласно закону, подобные проверки должны проводиться не менее трех раз в год. При этом рейды совершают организации, имеющие лицензию и допуск. В ходе рейда гражданам рассказали, что запрещено самостоятельно чинить газовые приборы. Жителям домов напомнили о том, что в случае обнаружения проблемы нужно звонить по номеру 112.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»