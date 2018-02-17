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Газовики Екатеринбурга во время рейда остались недовольны работой УК (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Газовики Екатеринбурга во время рейда остались недовольны работой УК (ФОТО)

17 февраля, 09:15Общество
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