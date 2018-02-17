Обыски с участием бойцов СОБР проходят в свердловском Минсельхозе

16 февраля в Инспекции гостехнадзора при свердловском Министерстве сельского хозяйства прошли обыски . В министерстве отметили, что они проводились сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу совместно с бойцами Росгвардии.

По предварительной информации, также был задержан руководитель Инспекции гостехнадзора Александр Червяков и все его подчиненные. Они были доставлены в УВД Екатеринбурга. Сейчас в их отношении начались следственные действия, идет речь о возбуждении уголовного дела. Однако кто станет его фигурантом, пока неизвестно.