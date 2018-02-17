Обыски с участием бойцов СОБР проходят в свердловском Минсельхозе
Сотрудники отдела по противодействию коррупции УМВД совместно с бойцами СОБР провели обыски в Инспекции гостехнадзора при свердловском Минсельхозе.
16 февраля в Инспекции гостехнадзора при свердловском Министерстве сельского хозяйства прошли обыски. В министерстве отметили, что они проводились сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу совместно с бойцами Росгвардии.
По предварительной информации, также был задержан руководитель Инспекции гостехнадзора Александр Червяков и все его подчиненные. Они были доставлены в УВД Екатеринбурга. Сейчас в их отношении начались следственные действия, идет речь о возбуждении уголовного дела. Однако кто станет его фигурантом, пока неизвестно.
В полиции и Росгвардии ситуацию пока не комментируют. Известно, что гостехнадзор занимается контролем над техническим состоянием самоходного транспорта, проводит регистрацию сельскохозяйственной техники и выдает удостоверения трактористам, пишут «Вечерние Ведомости».
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