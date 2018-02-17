Решение суда о тюремном заключении сына главы Горнозаводского округа осталось в силе
17 февраля, 09:00Общество
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Областной суд не изменил приговор, который в прошлом году был вынесен в отношении сына главы Горнозаводского управленческого округа Евгения Каюмова.
Напомним, Александр Каюмов получил 4,5 года тюрьмы по факту незаконного сбыта наркотических средств. Правоохранители задержали сына чиновника весной 2017 года в столице Урала. Он осуществил продажу 0,86 граммов конопли.
Судебный процесс шёл около полугода. В итоге приговор был озвучен в середине декабря 2017 года.
Решение суда накануне вступило в законную силу после рассмотрения апелляции, передаёт «Ведомости Урал».
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