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Лидеры «Чайф» потеряли гитары во время перелёта из Москвы в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лидеры «Чайф» потеряли гитары во время перелёта из Москвы в Екатеринбург

Сегодня, 15:48ОбществоФото: vk.com/chaifru
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