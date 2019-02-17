Лидеры «Чайф» потеряли гитары во время перелёта из Москвы в Екатеринбург

Информация об исчезновении гитар появилась на официальной странице группы в социальной сети Facebook вечером 16 февраля. Музыканты возвращались с концерта в родной Екатеринбург, но по прилёту на место обнаружили пропажу.

Гитары не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов,написали Шахрин и Бегунов на странице группы в соцсети.

Пользователи посоветовали музыкантам изучить объявления на «Авито» и предостерегли фанатов от появления групп «двойников». Утром 17 февраля пресс-атташе коллектива Марина Залогина рассказала, что инструменты всё-таки вернулись хозяевам.

Гитары были возвращены сразу, вчера, через несколько часов после перелёта. Все в целости и сохранности,рассказала Залогина.