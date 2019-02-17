Рыбаки испортили ледовый автодром на озере Балтым в Верхней Пышме

16 февраля на автодроме на озере Балтым в Верхней Пышме прошёл чемпионат округа по ловле рыбы на мормышку. Территория проведения соревнования, со слов владельца автодрома Максима Ченцова, была огорожена охранниками при помощи металлических ограждений.

Сегодня в 8 утра пришли от 50 до 70 незнакомых охранников ЧОП. Они вытащили металлические ограждения, встали в живую цепочку. Как будто это не чемпионат рыбаков, а охрана зэков. Потом пришли рыбаки. Большинство, разобравшись в ситуации, не захотели участвовать в этой провокации, но некоторые остались,рассказал Ченцов.

Участники сверлили лунки для подлёдной рыбалки, а после им предложили сверлить лёд за деньги на скорость. 15 участников, принявших участие в этом конкурсе, насверлили около 90 дырок, утопив часть трассы. Ченцов заявил, что произошедшее является очередной провокацией администрации городского округа Верхняя Пышма. В администрации оперативно получить комментарии не удалось, там попросили прислать запрос письменно, сообщает URA.ru.

Видео Видео: Максим Ченцов, youtube.com/channel/UCZ5zG93NV8O1KzxxfNDHaTQ