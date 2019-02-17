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Рыбаки испортили ледовый автодром на озере Балтым в Верхней Пышме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2019 02 16 21 50 21

Рыбаки испортили ледовый автодром на озере Балтым в Верхней Пышме

Сегодня, 09:30ОбществоФото: Скриншот из видео Максима Ченцова/ youtube.com
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