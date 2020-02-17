Екатеринбургский «Мемориал» попал под суд за нарушение закона об иностанных агентах

Так как «Мемориал», который занимается сбором информации о жертвах советского режима, признан иностранным агентом, то по закону это необходимо указывать во всех публичных упоминаниях.

Поводом для обращения в суд управления ФСБ по Свердловской области стало то, что глава организации Анна Пастухова 30 октября вышла на акции «Возвращение имен» и «Колокол памяти» со старым баннером, без упоминания реестра «иностранных агентов». После публикации фотографий с мероприятий силовики составили шесть протоколов в адрес юрлиц «Мемориала» и его председателя Анны Пастуховой.