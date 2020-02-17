Екатеринбургский «Мемориал» попал под суд за нарушение закона об иностанных агентах
Сегодня, 16:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге прошло первое судебное заседание по делу организации «Мемориал», которая обвиняется в нарушении закона «Об иностранных агентах», пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Так как «Мемориал», который занимается сбором информации о жертвах советского режима, признан иностранным агентом, то по закону это необходимо указывать во всех публичных упоминаниях.
Поводом для обращения в суд управления ФСБ по Свердловской области стало то, что глава организации Анна Пастухова 30 октября вышла на акции «Возвращение имен» и «Колокол памяти» со старым баннером, без упоминания реестра «иностранных агентов». После публикации фотографий с мероприятий силовики составили шесть протоколов в адрес юрлиц «Мемориала» и его председателя Анны Пастуховой.
Первый протокол о нарушениях рассмотрели сегодня, 17 февраля, в Кировском районном суде.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей