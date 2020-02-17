Электросетевой комплекс юга России получил новое имя

Первой ласточкой было АО «Тюменьэнерго». Вообще в планах крупнейшего в России электросетевого холдинга переименование всех подразделений в 80-ти субъектах Российской Федерации. Впервые идея перехода к единым стандартам бренда была озвучена на ПМЭФ-2019.

Единая бренд-архитектура, по мнению главы «Россетей» Павла Ливинского, - это прежде всего повышение качества обслуживания. Когда каждый сотрудник понимает, что он часть очень большого целого, то появляется дополнительная ответственность.

«Работа под единым брендом усиливает взаимосвязь предприятий группы компаний «Россети», делает бренд более узнаваемым в стране и в отрасли. Потребителю становится проще и понятнее взаимодействовать с нами», – отмечает Ливинский.

Также, заявляет глава холдинга, следует понимать, что единый бренд – это не просто одинаковые буквы и краски, это часть системной трансформации. В ней будет не только изменение названий, но и переход на единые стандарты качества, создание единых центров управления и многое другое.

По словам заместителя министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына, президент позитивно оценил целевую модель управления сетевым комплексом России.

«Этот масштабный проект включает в себя создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению», цитируют Инюцына «Новые известия».