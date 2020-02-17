Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта гидроузла в Черноисточинском пруду

Согласно документу, работы должны быть закончены не позднее 15 апреля, пока не прошёл весенний паводок и нерестовый период. Также сообщается, что после завершения работ подрядчик обязан предоставить гарантию на срок не менее пяти лет.

Напомним, Черноисточинский пруд является одним из главных источников водоснабжения Нижнего Тагила. Летом прошлого года в пруду массово гибла рыба из-за сине-зелёных водорослей. Аналогичная ситуация происходила в 2016 году. В 2019 году администрация Нижнего Тагила отправила в Росводресурс проект по реабилитации Черноисточинского пруда. Если он пройдет рассмотрение, то финансирование поступит только в 2021 году, но тагильские чиновники, депутаты и общественники рассчитывают, что очистка водохранилища начнется уже в этом году. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в сентябре прошлого года предложи чиновникам посетить Череповец и перенять у них опыт очистки водохранилища, где жители столкнулись с аналогичной проблемой и применили технологию, позволившую избавиться от последствий цветения сине-зеленых водорослей.