Прокуратура через суд требует у мэрии Нижнего Тагила провести капремонт в жилом доме

Капремонт в доме проводился в 2018 году. Однако были отремонтированы только крыша и фасад. На первом этаже люди живут только в четырех квартирах, часть дверей заколочена от бродяг. По словам жильцов, они добиваются, чтобы ремонт сделали и внутри дома.

Нам говорят, что мы должны сделать это за свой счет, но мы отказались, говорит одна из жительниц дома.

Во время ремонта, по словам женщины, внутри в единственном санузле на подъезд снесли кабинки и разрушили стенку.

В Ленинской районной прокуратуре сообщили, что были найдены нарушения при проверке системы отопления в доме. Через месяц после проведения капремонта неизвестными были сняты радиаторы отопления.

Кроме того, техническое состояние помещений не отвечает никаким требованиям, в них просто невозможно находиться, рассказал старший помощник прокурора Алексей Эдилов.

Неделю назад была проведена выездная проверка с участием прокуратуры, Роспотребнадзора, Госжилинспекции и МЧС. В ходе проверки выяснилось, что ни санитарно-эпидемиологические, ни пожарные нормы в помещениях не соблюдаются. В прокуратуре пояснили, что специалисты администрации отказались участвовать в проверке.

Ленинская прокуратура предъявила иск к мэрии Нижнего Тагила с требованием провести ремонт в доме, рассмотрение дела начнется в марте.