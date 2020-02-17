Ремонт аварийного дома на Гвардейской обойдется Нижнему Тагилу в 20 миллионов рублей
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта аварийного многоквартирного дома 23 на улице Гвардейская. Сумма контракта — 19,7 миллиона рублей.
Работы будут проводиться на всех пяти этажах здания. Проектом предусмотрена перепланировка помещений, замена заполнений оконных и дверных проемов, восстановление отделки стен, полов, потолков, устройство лестниц в фойе и восстановление защитного слоя плит перекрытия.
Подрядчик также должен провести ремонт внутренних систем водопровода и канализации, отопления и вентиляции, сетей связи, внутреннего электрооборудования и пожарной сигнализации. Кроме того, средства выделены на благоустройство и озеленение территории.
Капремонт проводится в рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года».
Напомним, ранее дом на Гвардейской был общежитием. Его жильцы не раз жаловались на условия проживания. В этом году дом вошёл в список фонда капительного ремонта. Всего в 2020 году отремонтируют 44 МКД на 334 миллиона рублей.