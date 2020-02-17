Ремонт аварийного дома на Гвардейской обойдется Нижнему Тагилу в 20 миллионов рублей

Работы будут проводиться на всех пяти этажах здания. Проектом предусмотрена перепланировка помещений, замена заполнений оконных и дверных проемов, восстановление отделки стен, полов, потолков, устройство лестниц в фойе и восстановление защитного слоя плит перекрытия.

Подрядчик также должен провести ремонт внутренних систем водопровода и канализации, отопления и вентиляции, сетей связи, внутреннего электрооборудования и пожарной сигнализации. Кроме того, средства выделены на благоустройство и озеленение территории.

Капремонт проводится в рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года».