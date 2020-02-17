Сетевую реформу Минэнерго «душат» корпорации

Система субсидирования начала работать еще в 90-е годы прошлого века. Государство таким образом хотело снизить тарифы для потребителей. Часть потребляемой населением энергии оплачивалась предприятиями. Объем перекрестного субсидирования сегодня составляет до 324 миллиардов рублей в год, сообщают «Новые известия».

Сегодня нагрузка на бизнес распределяется абсолютно неравномерно. Все потребители делятся на предприятия низкого, среднего и высокого потребления напряжения. И если первые две категории получают энергию из распредсетей, то потребители высокого напряжения - из магистральных сетей. В последнее время все большей становится разница между тарифами для потребителей низкого и среднего напряжения. Большая часть из них - это предприятия малого и среднего бизнеса. В то же время крупные корпорации, являющиеся потребителями высокого напряжения, имеют гораздо меньшую нагрузку.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечает, что проблема перекрестного субсидирования сегодня становится все более острой. За ее решение никто не берется, и этот вопрос всегда откладывается. Правительство не предпринимает решительных действий. "Но сегодня речь идет о 300 миллиардах рублей", - подчеркивает Пикин.

Поэтому Министерство энергетики сегодня и предлагает принцип справедливого распределения тарифов перекрестного субсидирования. С помощью нового механизма с 2021 года повысится тариф на энергию, передаваемую по магистральным сетям. Кроме этого, снизятся затраты на электроэнергию, передаваемую через распределительные сети, - она поставляется малым и средним предприятиям.

По словам директора департамента по связям с органами власти Ассоциации НП ТСО Натальи Готовой, после начала работы нового правительства крупные корпорации усиливают информационное давление на общественность. Они доказывают, что дифференциация тарифов является злом. Однако на самом деле предпосылки для этих мер не изменились. Практически всю нагрузку за тарифы населения в последние годы несет малый и средний бизнес. Дифференциация тарифов перераспределит перекрестное субсидирование и вернет часть нагрузки крупным корпорациям, которые долгое время были от этого освобождены. "Такие меры приведут к тому, что тарифы для малого и среднего бизнеса до 2023 года могут стать ниже на 6-7%", - добавила она.