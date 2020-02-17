Суд Екатеринбурга отказался штрафовать «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах
Кировским районным судом Екатеринбурга было прекращено административное дело в отношении «Уральского мемориала», которого ранее обвинили в нарушении закона об иностранных агентах, сообщает «Коммерсантъ».
Поводом для судебного разбирательства стала публикация на странице «Уральского мемориала» в соцсети Facebook, в которой отсутствовала маркировка о том, что организация признана иностранным агентом.
Как объяснила координатор компании Анна Пастухова, сайт «Уральский мемориал» принадлежит ей и не связан с екатеринбургским обществом «Мемориал», а потому его материалы маркировки не требуют, как и на странице в социальной сети.
Суд отменил иск за отсутствием состава правонарушения.
Суд признал полную нашу правоту — это было неожиданно. Мы сумели доказать, что страничка на facebook «Уральский мемориал» принадлежит не мне, и я даже не участвую в ее ведении. Мой сайт раньше назывался «Екатеринбургский мемориал», когда на нас повесили клеймо «иностранный агент», то я решила развести эти понятия и назвала сайт «Уральский мемориал»,рассказала Анна Пастухова.
По остальным пяти протоколам дату рассмотрения пока еще не назначили.
«Мемориал», который собирает информацию о жертвах советского режима, признан иностранным агентом. Согласно законодательству, он должен указывать эту информацию в публичных упоминаниях. Управление ФСБ обратилось в суд по причине, что глава организации Анна Пастухова 30 октября провела несколько акций со старыми баннерами, на которых отсутствует упоминание реестра «иностранных агентов». После нескольких публикаций фото с мероприятий, в адрес юрлиц «Мемориала» было составлено шесть протоколов.