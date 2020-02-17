Суд Екатеринбурга отказался штрафовать «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах

Поводом для судебного разбирательства стала публикация на странице «Уральского мемориала» в соцсети Facebook, в которой отсутствовала маркировка о том, что организация признана иностранным агентом.

Как объяснила координатор компании Анна Пастухова, сайт «Уральский мемориал» принадлежит ей и не связан с екатеринбургским обществом «Мемориал», а потому его материалы маркировки не требуют, как и на странице в социальной сети.

Суд отменил иск за отсутствием состава правонарушения.

Суд признал полную нашу правоту — это было неожиданно. Мы сумели доказать, что страничка на facebook «Уральский мемориал» принадлежит не мне, и я даже не участвую в ее ведении. Мой сайт раньше назывался «Екатеринбургский мемориал», когда на нас повесили клеймо «иностранный агент», то я решила развести эти понятия и назвала сайт «Уральский мемориал»,рассказала Анна Пастухова.

По остальным пяти протоколам дату рассмотрения пока еще не назначили.