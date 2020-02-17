В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения при аукционе на аутсорсинг «скорых»

В ходе прокурорской проверки выявлено нарушение при формировании документации в части неверного установления антидемпинговых мер, ненадлежащем обеспечении исполнения условий контракта. Помимо этого, неверно определен порядок дачи разъяснений касательно условий контракта участникам аукциона. Директору станции скорой помощи в связи с этим вынесено предостережение.

Также совместно с представителями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта установлено, что ООО «Феникс-Логистика», являющиеся контрагентом «скорой», нарушало законодательство в части пассажироперевозок.

Так, должностной инструкцией не определены функциональные обязанности диспетчера, не организован предрейсовый контроль технического состояния автомобилей, отсутствует журнал регистрации инструктажей по безопасности дорожного движения,информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура направила в УФАС требование о проведении налогового контроля в отношении ООО «Феникс-Логистика» и ООО «Эффективная система здравоохранения».