В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения при аукционе на аутсорсинг «скорых»
Прокуратурой Свердловской области выявлены нарушения при проведении аукциона на аутсорсинг машин станций скорой помощи в Екатеринбурге, сообщает надзорное ведомство.
В ходе прокурорской проверки выявлено нарушение при формировании документации в части неверного установления антидемпинговых мер, ненадлежащем обеспечении исполнения условий контракта. Помимо этого, неверно определен порядок дачи разъяснений касательно условий контракта участникам аукциона. Директору станции скорой помощи в связи с этим вынесено предостережение.
Также совместно с представителями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта установлено, что ООО «Феникс-Логистика», являющиеся контрагентом «скорой», нарушало законодательство в части пассажироперевозок.
Так, должностной инструкцией не определены функциональные обязанности диспетчера, не организован предрейсовый контроль технического состояния автомобилей, отсутствует журнал регистрации инструктажей по безопасности дорожного движения,информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
По результатам надзорных мероприятий прокуратура направила в УФАС требование о проведении налогового контроля в отношении ООО «Феникс-Логистика» и ООО «Эффективная система здравоохранения».
Напомним, ранее идею передачи машин скорой помощи на аутсорсинг поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.