В Нижнем Тагиле пропал шеф-повар ресторана кавказской кухни

Павел Пименов пропал по пути с работы. Ночью он после смены позвонил своей супруге и сказал, что едет домой. Перед этим он собирался отвезти коллегу на Северный поселок. После этого разговора мужчина перестал выходить на связь.

Супруга Павла рассказала ИА «Все новости», что обзвонила все такси в городе, однако Павла никто не забирал. При этом вместе с ним пропала еще одна работница ресторана.

Утром на смену, помимо моего мужа, не вышла ещё одна сотрудница. Директору ресторана пришлось искать сменщиков. Телефоны недоступны. Это подозрительно, но это уже мои женские догадки,пояснила женщина.