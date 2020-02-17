Житель Екатеринбурга осужден на семь лет за преступление 14-летней давности
Сегодня, 19:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Кургане 42-летнего жителя Екатеринбурга суд приговорил к семи годам лишения свободы за изнасилование, совершенное в 2005 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Пострадавшая остановила машину для того, чтобы доехать до дома. Мужчина вместе с приятелями увез ее в частный дом. Осужденный изнасиловал женщину, после чего силой удерживал ее для того, чтобы ее изнасиловал еще один мужчина. После совершения преступления подсудимый уехал в Екатеринбург.
Одного из насильников осудили в 2007 году, екатеринбуржца удалось задержать в июне 2019 года. Как рассказали в прокуратуре, подсудимый не признал вину.
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