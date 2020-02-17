Житель Екатеринбурга осужден на семь лет за преступление 14-летней давности

Пострадавшая остановила машину для того, чтобы доехать до дома. Мужчина вместе с приятелями увез ее в частный дом. Осужденный изнасиловал женщину, после чего силой удерживал ее для того, чтобы ее изнасиловал еще один мужчина. После совершения преступления подсудимый уехал в Екатеринбург.