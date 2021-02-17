Активисты получили отказ в проведении митинга памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге

Активисты получили отказ в проведении митинга памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге

Сегодня, 21:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Активистам отказали в проведении митинга памяти политика Бориса Немцова в Екатеринбурге.

Мероприятие должно было состоятся 27 февраля, но, по словам главы свердловского отделения партии «Яблока» Максима Петлина, его не согласовали из-за пандемии COVID-19. Он сказал, что решение будет обжаловано в суде, сообщает Znak.

Отмечается, что остальные мероприятия, запланированные в память о политике, состоятся.

Напомним, в начале февраля мэрия Нижнего Тагила отклонила заявку активиста Ильи Коровина на проведение согласованного массового мероприятия на Вагонке из-за неверно составленного уведомления.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
митингактивистыБорис НемцовЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы