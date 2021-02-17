Форум «Эстафета поколений» пройдёт в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Форум Всероссийского проекта «Эстафета поколений» пройдёт с 25 февраля по 28 февраля 2021 года в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Данный проект направлен на взаимодействие системы молодежных и ветеранских общественных организаций через деятельность наставников.

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге участие в форуме примут около 150 представителей ветеранских организаций из 50 регионов России. Также на мероприятии будут присутствовать активисты движения «Волонтёры Победы», а также эксперты и почётные гости, сообщает пресс-служба а Основной задачей форума является сохранение исторического наследия нашей страны и воспоминаний ветеранов войны и труда, которые впоследствии будут переданы молодому поколению. Результатом данного проекта должны стать методические разработки по продвижению наставнических проектов, а также опыт наших ветеранов по работе с подрастающим поколением. Думаю, что это очень актуально и своевременно в связи с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»,рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. Напомним, в декабре 2020 года в Нижнем Тагиле прошёл форум «Я выбираю успех», в котором приняли участие молодые предприниматели. Горожане смогли познакомиться с опытными наставниками, а также обсудить стартапы. Предприниматели на форуме «Я выбираю успех» обсудили стартапы и тагильскую экологию

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