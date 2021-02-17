Из аварийного жилья в новые квартиры планируется переселить 133 тагильских семьи

В текущем году 133 семьи из Нижнего Тагила переедут из аварийного жилья в новые квартиры. Тагильчане приняли участие в региональной адресной программе «Переселение граждан на территории Свердловской области из жилищного фонда в 2019–2025 годах», сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что 25 семей получат квартиры в новостройке на улице Новострой, 21. Контракт на приобретение 6 однокомнатных и 19 двухкомнатных квартир путем инвестирования в строительство дома был заключен муниципалитетов в 2020 году. На сегодняшний день осуществлено 90% кирпичной кладки, половина межэтажных перекрытий и 70% перегородок первого этажа нового дома. Намечено, что объект будет сдан 1 ноября 2021 года, но планируется, что в квартиры жители заселяться раньше. Также до конца текущего года еще 108 семей получат жилые помещения или выкупную стоимость за квартиры. Данные мероприятия запланированы в рамках III этапа региональной программы. Напомним, 12 февраля стало известно, что пенсионерка, проживающая на улице Высокогорская, 60 в Нижнем Тагиле, отказывается от получения выплаты в 300 тысяч рублей за переселение из аварийного жилья. Тагильская пенсионерка отказывается от выплаты за переселение из аварийного жилья

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