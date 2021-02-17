Из-за гибели двух человек во время пожара в Екатеринбурге следователи начали проверку

Из-за гибели двух человек во время пожара в Екатеринбурге следователи начали проверку

Сегодня, 11:06ОбществоФото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области
После гибели двух человек в результате пожара в Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось в ночь на 17 февраля. В правоохранительные органы поступило сообщение о двух телах, обнаруженных в результате пожара на улице Красноуфимская.

По данному факту была организована доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание началось с надворной постройки и далее огонь перекинулся на жилой дом, в котором находились двое людей.

По имеющимся данным, их смерть наступила в результате отравления продуктами горения, явных признаков насильственной смерти на телах погибших в настоящее время не установлено, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Следователи проводят допрос очевидцев, проведен осмотр места происшествия. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин возгорания и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Место пожара
Фото:пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Они установили, что погибший мужчина являлся хозяином дома, а личность женщины пока не установлена. Также полицейские выяснили, что у мужчины остались двое взрослых детей, которые вместе с ним не проживали.

На данный момент отрабатываются различные версии произошедшего, в том числе не исключается поджог.

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