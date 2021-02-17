Медиахолдинг 1MI получил престижную премию Digital Communications AWARDS

Издание “Новые Известия” сообщает, что холдинг запустил проект “Безграничные возможности” осенью прошлого года на площадке социальной сети “ВКонтакте”. В нем журналисты рассказывали о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают вести активный образ жизни и делятся энергией с окружающими. В проекте были задействованы сотрудники четырнадцати региональных СМИ, которые поделились историями и достижениями более тысячи своих земляков.
Проект организовали с целью повысить толерантность общества к людям с ограниченными возможностями, а также чтобы донести до широкой общественности проблемы инвалидности в России. Всех участников, о которых рассказывали журналисты, разделили на несколько групп: спорт, общественная деятельность, культура, наука, образование.
Публикации историй людей с ограниченными возможностями размещались в социальной сети “ВКонтакте” с хештегом #безграничные_возможности. Они моментально набрали сотни лайков, репостов и комментариев. По результатам экспертная группа проекта выбрала сто семьдесят героев, которые рассказали о себе всей России в формате видеоинтервью.
В работе над проектом “Безграничные возможности”, который создавался при поддержке Института развития интернета (ИРИ), задействовали шестьдесят специалистов, в том числе фотографов, операторов, журналистов и координаторов. За время реализации опубликованные истории собрали больше десяти миллионов просмотров.
«Масштаб обратной связи, которую мы получили и получаем до сих пор, превзошел наши самые смелые ожидания. Это подтверждает то, что это очень важный и нужный контент. Проект, реализованный благодаря возможностям digital-коммуникаций, на самом деле оказался невероятно человеческим, а не цифровым. Я искренне хочу, чтобы таких проектов у нас было как можно больше. И спасибо Институту развития интернета, благодаря финансовой поддержке которого мы можем реализовать подобное», - подчеркнул руководитель холдинга 1MI Федор Щербаков.
Премия Digital Communications AWARDS впервые проводилась семь лет назад и с тех пор стала ежегодной. Ее организатор - Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). На получение премии номинируются проекты, которые реализуются с помощью digital-технологий, инструментов и new media. В этом году эксперты номинировали более двадцати проектов.