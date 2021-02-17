Медиахолдинг 1MI получил престижную премию Digital Communications AWARDS

«Масштаб обратной связи, которую мы получили и получаем до сих пор, превзошел наши самые смелые ожидания. Это подтверждает то, что это очень важный и нужный контент. Проект, реализованный благодаря возможностям digital-коммуникаций, на самом деле оказался невероятно человеческим, а не цифровым. Я искренне хочу, чтобы таких проектов у нас было как можно больше. И спасибо Институту развития интернета, благодаря финансовой поддержке которого мы можем реализовать подобное», - подчеркнул руководитель холдинга 1MI Федор Щербаков.