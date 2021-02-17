Новые известия: Депозит умер! Да здравствует биржа? Куда инвестировать россиянам

Виктория Павлова
Банковский сектор обещает гражданам простые, а надежные инвестиции. Людям хочется верить, что получить деньги быстро и просто — это реально. Современные инвестиционные способы россиян мало чем отличаются от них же в 90-е, когда появлялись финансовые пирамиды, вроде МММ Мавроди.
В западных странах навыки инвестировать совершенствовались столетиями. Голландская фондовая биржа была основана в 1602 году, Лондонская биржа — 1695 год, Филадельфийская биржа — 1790 год, фондовая биржа Нью-Йорка — 1817 год. В РФ биржа Москвы набрала окончательные очертание к 2011 году, когда слились воедино ММВБ и РТС, основанные в 1992 и 1995 году соответственно. Нам предстоит пройти долгий путь обучения, поэтому роль регулятора, который помогал людям выбрать правильное направление, важна и в настоящий момент. Тут, как и везде, нужны четкие правила и контроль за их соблюдением. Редакция «Новых известий» разобралась, кто следит за рынком финансов и почему в России до сих пор нельзя просто и безопасно инвестировать.
Перестарались…
Сегодня жители России расстаются со своими накоплениями упорно, если не сказать упрямо. Они с радостью наступают на новые «грабли», которые бережно раскладывают банки, брокеры и обычные мошенники. В период кризисов 2008-2009 и 2014–2015 годов, когда курс рубля скакал как ненормальный, граждане несли свои сбережения на рынок Форекс. Подавляющие большинство не понимало кому и на каких условиях они отдают свои денежные средства. В России никакие нормативные документы не регулировали деятельность подобных организаций, а деятельность их велась через зарубежные офшоры. Вероятнее всего, люди напарывались на «кухни» — организации, которые не проводили сделок на бирже, а просто занимались деятельностью против собственных клиентов. Они работали по принципу казино: клиент теряет — компания приобретает. Нет числа количеству потерянных вложений жителями страны.
В 2013 году Банк России получил статус регулятора финансового рынка страны. Он не мог не отреагировать на проблему, учитывая, что предшественник — Федеральная служба по финансовым рынкам — не решала проблему от слова совсем. В 2015 году ЦБ начал регулировать отрасль очень старательно. Настолько старательно, что почти уничтожил её. Работать легально стало невыгодно, теперь в России только три компании, которые могут функционировать. Сайты остальных, находящихся в офшорах, блокирует Генпрокуратура. Для примера, в сентябре 2020 года были заблокированы более 100 ресурсов.
Таким образом, Форекса практически не осталось в стране, а на банки надеяться нельзя: ключевая ставка установлена на уровне 4,25%, что привело к снижению доходности по банковским депозитам. В ноябре инфляция составляла порядка 4,9%, а средняя ставка по вкладу сулила 4,03% годовых. Это только официальные данные, не учитывая роста цен на продукты и прочих факторов.
Реклама бесплатного сыра
Настало время, чтобы «сливать» депозиты на бирже, которая легальна, на вложениях в криптовалюты и IPO.
На Московскую биржу за 2020 год приток клиентов составил больше человек, чем за все предыдущие годы. Жители открыли пять миллионов счетов, общее количество которых почти достигло девяти миллионов. Число счетов, по которым регулярно совершаются какие-любо сделки, утроилось: в начале 2021 года в торгах принимали участие 1,5 миллиона граждан, против 425 тысяч в начале 2020 года.
Трудно устоять, когда кругом многообещающая и красивая реклама. Можно за пару нажатий в телефоне совершить инвестицию и ждать доходность в десятки процентов. Всё кажется таким простым… Некоторые фирмы даже говорят, что вернут вложенные средства, если они не принесут прибыли. К уловкам в рекламных акциях прибегают почти все, даже самые крупные участники рынка.
Российский лидер фондового рынка «БКС Мир Инвестиций» подходит к указанию доходности по своим предложениям весьма креативно. Огромный шрифт увещевает о громадных прибылях, а мелким написаны детали — доходность за год, или за три, или вовсе — «потенциальная» доходность. Разбирайтесь сами.
«Тинькофф» запустил уникальную акцию. Банк готов возместить потери по инвестиционному портфелю до 100 тысяч рублей, которые понес инвестор в первые 30 дней. Реклама громкая и бросающаяся в глаза, однако подробности выяснить нелегко. В рекламе их просто нет, только описание общими фразами. Онлайн-поддержка вышлет все подробности, но для этого придется пройти тернистый путь.
Другой лидер рынка — банк «Открытие». Здесь обещают, что 97% их идей принесут прибыль, однако не уточняют, дадут ли инвестору эти идеи использовать и не приводят статистику потерь по тем оставшимся 3%.
Семь нянек и дитя
А куда смотрит регулятор? Формально, центробанк не имеет отношения к ситуации, хоть и отвечает за сектор финансов. Неправильная и вводящая в заблуждение реклама — это сфера Федеральной антимонопольной службы. Мелкий шрифт, который невозможно прочесть, тоже в поле деятельности ФАС. Также вопросы может начать задавать и Роспотребнадзор. Центральный банк РФ лишь выразил поддержку антимонопольной службе в увеличении штрафа за мелкий шрифт до одного миллиона рублей. Но эта инициатива не имела продолжения. Роспотребнадзор в 2016 году накладывал штрафы на ВТБ, Росгосстрах на 10 тысяч рублей, что для таких компаний просто мелочь. Сейчас крупным организациям грозят штрафы чуть больше 200 тысяч рублей.
Когда сферу регулируют несколько ведомств, ответственность становится размытой, а недобросовестные рекламодатели получают больше возможностей для маневра. Не так давно был пойман на скрытых комиссиях Райффайзен банк. К сожалению, уличили его не надзорные органы, а обычный клиент.
Частный инвестор Дмитрий Милин предупреждает, что самое важное — это как раз обращать внимание на комиссии. О них мало кто предупреждает сразу, но они могут «сожрать» даже высокую доходность.
Рекламным роликам банков и финансовых компаний доверять нельзя. Особенно при рекламировании гарантированного дохода и сложных финансовых продуктов. Никто не может гарантировать отсутствие потерь на фондовом рынке. Если хотите убедиться в этом, спросите какой доход управляющие получили в кризис 2007-09 годов, а когда Вас этот ответ удовлетворит, поинтересуйтесь как они «проторговали» дефолт 1998 года, говорит Дмитрий Милин.
Падение рынков, кризисы — это суровая реальность, тут никто ничего сделать не сможет. А вот обратить внимание на комиссии по предлагаемым продуктам может каждый. Как правило, они выгодны только тем, кто предоставляет свои услуги.
Налоговый консультант ООО «Группа Финансы» Карина Меняйленко считает, что Центральный Банк не сможет справиться с недобросовестными рекламщиками самостоятельно. По её мнению, такой вопрос требует согласования законодательства на самом высоком уровне.
Нормы Российского законодательства в части рекламы и деятельности Центрального Банка не корреллируются, законы прямо не взаимосвязаны. Поэтому говорить о каком-то конкретном препятствии распространению рекламы сомнительного характера в отношении деятельности даже крупных банков сейчас бесполезно. Вопрос должен решаться на федеральном уровне дабы не вносить дезинформацию в наше общество. На просторах СМИ много разной рекламы, которая, увы, не контролируется государственными органами, говорит Карина Меняйленко.
Инвестиции не для всех
Если финансовые организации даже простые комиссии пытаются скрыть, то что и речь вести о сложных для понимания структурных и страховых продуктах. Таких как инвестиционное страхование жизни или накопительное страхование жизни. Банки тут нашли для себя золотую жилу — они выставляют их как альтернативу банковскому депозиту. Однако в вопросе есть ряд подводных камней. Клиенту можно нанести материальный ущерб и не переживать об этом. Когда под видом одного продукта, клиенту продают совершенно иной — это называется мисселингом.
Проблема появилась давно, но Банк России обратил на нее внимание недавно. В конце 2020 года был озвучен, а в январе 2021 году внесен в Госдуму проект закона, который защищает неопытных инвесторов. Он призван решить проблему с мисселингом, обманом рекламодателей и злоупотреблением доверчивостью инвесторов.
Согласно новому закону, компании, предлагающие финансовые услуги, будут обязаны выявлять уровень понимания продукта клиентом. Если способностей и опыта будет недостаточно, то он сможет отменить поручения. Такие фирмы обяжут сопровождать свои продукты паспортом, где будут описаны основные положения. Планируется начать тестирование подобного механизма с 1 октября 2021 года.
Закона еще нет, но ЦБ рассылает финансовым организациям письма, которые носят рекомендательный характер. В тексте указаны правила, которых следует придерживаться. В Департаменте по связям с общественностью Банка России рассказали, как это происходит.
В последние два месяца регулятор выпустил несколько информационных писем, в которых, в частности, участникам рынка рекомендовано до введения тестирования воздержаться от предложения неквалифицированным инвесторам сложных облигаций, комбинированных продуктов, сделок с плечом, некоторых страховых продуктов с инвестиционной составляющей и так далее, рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.
Проверка уровня навыков инвестора, конечно, хорошая идея. Но специалисты смогут обмануть кого угодно, убедив в выгодности предложения. Регулятор прокомментировал эту ситуацию.
Для правильного и качественного информирования потребителей вместе с участниками рынка разрабатываются паспорта финансовых продуктов (ключевые информационные документы, КИД), которые должны в простой и доступной форме информировать потребителя об особенностях и рисках конкретного продукта или инструмента перед подписанием договора. С учетом международного опыта ведется разработка методологии «шкалы риска» (так называемый «светофор») финансового инструмента, которая может быть использована для информирования инвесторов о предлагаемом финансовом инструменте, сообщили в Банке России.
Специалисты отметили, что ЦБ РФ отреагировал недостаточно своевременно. Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», рассказал, что меры необходимо принимать заранее.
Нужно работать превентивно. Можно реагировать на то, что происходит, а можно предупреждать, работать на опережение. Неужели ЦБ не знал о том, как будут обстоять дела? С такой предысторией, с такой динамикой, с тем, что население не имело никаких накоплений. Когда страна в таком состоянии вступает в кризис, конечно, люди будут покупаться на подобного рода предложения, говорит Игорь Николаев.
В целом, центробанк имеет мало возможностей помощи гражданам в денежном благополучии. Однако он может не допустить усугубления и без того непростого финансового положения из-за предложения сомнительных продуктов. Хотя бы рекомендовать банкам честнее относиться к клиентам. Пока что, ЦБ решает проблемы по мере их поступления, а не заранее.
В Центральном банке изданию рассказали, что принять меры своевременного реагированию мешают профессиональные участники рынка — банки и брокеры. Национальная ассоциация участников фондового рынка настаивает, что возникает несоответствие с законами, обязывающими брокера исполнить поручение, а также в невозможность внести изменения в регламент компании по выдаче поручений. Не так давно руководитель ВТБ Андрей Костин припугнул Банк России тем, что жесткий контроль приведет к тому, что частные клиенты начнут поиск альтернатив. По его мнению, инвестора обратят внимание на другие способы — золото, иностранные рынки, доллар, криптовалюты.
Также в ЦБ отметили, что реагировать оперативно невозможно из-за длительной процедуры усовершенствования законодательной базы. Законы принимают долго. Правки для защиты инвесторов были предложены 21 января, до 8 февраля ожидаются отзывы от ведомств и органов, а рассмотрение проекта закона планируется только в марте, после которого его ожидают три чтения и утверждение в Совете федерации. Практика помнит случаи, когда закон пребывал в парламенте не один год.
Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил затяжной характер процессов.
Законопроекты в финансовой сфере сложные и поэтому требуют согласования интересов всех заинтересованных сторон. Внедрение новых технологий всегда связано с рисками, а в финансовой сфере это еще и риск потери денежных средств. К примеру, на последней в 2020 году пленарной неделе Госдума приняла закон, направленный на расширение возможностей использования Единой биометрической системы для удаленного оказания финансовых услуг, рассказал Аксаков.
Закон очень важен и актуален в сложившейся ситуации. Развитие удаленной идентификации личности — современное требование, продиктованное реальностью, особенно в период эпидемии COVID-19. Но рассмотрение затянулось не только из-за пандемии. В течение двух лет длились согласования с министерствами и ведомствами, так как сбор биометрический персональных данных нельзя сделать впопыхах. Необходимо быть полностью уверенными в защищенности данных граждан.
Мы-то знаем, как быстро могут проходить законы, если это действительно необходимо. Вспомнить хотя-бы закон о повышении пенсионного возраста. А пока ЦБ просто рекомендует, недобросовестные брокеры наживаются на простых людях. С крипотовалютами, которым так пугает Андрей Костин, возможно взаимодействие только через иностранные площадки, которые несут серьезные риски. Бесспорно, биткоин многим помог нажить состояние, взлетев в цене с 10 до 49 тысяч долларов. Однако и упасть он может в любое время, к тому же с более высокой скоростью, а торговая площадка сразу же закроется. И некому будет пожаловаться.
Тем не менее, такие перспективы едва-ли заставят руководителя ЦБ Эльвиру Набиуллину нарастить темп. По части криптовалютных активов банк имеет четкую и понятную позицию — цифровые активы опасны, в них нельзя инвестировать, а следовательно и регулировать ничего не нужно.
Банк России неоднократно высказывался по поводу рисков, которые связаны с криптовалютами. Они ничем не обеспечены, не гарантируются ни одним государством, их курс чрезвычайно волотилен. Их обращение высокорискованно, как для потребителей, так и для инвесторов, отметили в пресс-службе ЦБ РФ.
Проблема регулирования финансового рынка родилась вместе с самой первой отечественной биржей в 1992 году. Она не решена и по сей день. Как и в любой другой отрасли, горизонтальные связи хромают на обе ноги. Ведомства, дума, антимонопольщики, Роспотребнадзор и прочие — каждый защищает свои интересы, правила, у каждого собственная бюрократия и плановые задачи. ЦБ жалуется на думу из-за долгого принятия законов, депутаты — на согласование с министерствами и ведомствами, а ФАС и Роспотребнадзор вдвоем никак не решат проблему обмана в рекламе. Как обычно: ответственность распределена по слишком обширному кругу лиц, из-за чего вступает в силу закон джунглей: каждый сам за себя.
Рекомендуем внимательно знакомиться с условиями продуктов, изучать подробности, а не бежать за громкими лозунгами. Следует обратить внимание на комиссии и не питать надежду на получение быстрого и легкого дохода. В противном случае есть риск потерять накопления, а привлечь кого-либо за это к ответственности представляется маловероятным.