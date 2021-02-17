Новые известия: Депозит умер! Да здравствует биржа? Куда инвестировать россиянам

Проблема регулирования финансового рынка родилась вместе с самой первой отечественной биржей в 1992 году. Она не решена и по сей день. Как и в любой другой отрасли, горизонтальные связи хромают на обе ноги. Ведомства, дума, антимонопольщики, Роспотребнадзор и прочие — каждый защищает свои интересы, правила, у каждого собственная бюрократия и плановые задачи. ЦБ жалуется на думу из-за долгого принятия законов, депутаты — на согласование с министерствами и ведомствами, а ФАС и Роспотребнадзор вдвоем никак не решат проблему обмана в рекламе. Как обычно: ответственность распределена по слишком обширному кругу лиц, из-за чего вступает в силу закон джунглей: каждый сам за себя.