Подъезд к мосту через Тагильский пруд начали строить со стороны Свердловского шоссе

На этой неделе началась отсыпка насыпи высотой более десяти метров на месте строительства путепровода к мосту над железной дорогой. На месте работают несколько единиц техники: экскаваторы, КАМАЗы. На путепроводе и мосту будет одинаковое количество дорожных полос, сообщают исполнители работ.
Строительство моста продвигается по проекту, сейчас поднимаем насыпь, как на развязке, весь необходимый материал имеется на месте строительства. Работаем круглый год. Завершить работу над строительством моста планируем к 2022 году, рассказал TagiCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Напомним, строительство моста будет стоить Нижнему Тагилу почти 4 миллиарда рублей. Тендер на возведение моста выиграла «Альмакоргруп». Но подрядчики выполняют большую часть работ. Мэр Нижнего Тагила сообщает о возведении семи из восьми опор моста, обустройстве буронабивных свай диаметром 1,5 метра и сборке пролетного строения.