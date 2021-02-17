Подъезд к мосту через Тагильский пруд начали строить со стороны Свердловского шоссе

На этой неделе началась отсыпка насыпи высотой более десяти метров на месте строительства путепровода к мосту над железной дорогой. На месте работают несколько единиц техники: экскаваторы, КАМАЗы. На путепроводе и мосту будет одинаковое количество дорожных полос, сообщают исполнители работ.