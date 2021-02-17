Подъезд к мосту через Тагильский пруд начали строить со стороны Свердловского шоссе

Подъезд к мосту через Тагильский пруд начали строить со стороны Свердловского шоссе

Сегодня, 11:57ОбществоФото: МУП «Тагилдорстрой»
К строительству подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд приступили подрядчики.

На этой неделе началась отсыпка насыпи высотой более десяти метров на месте строительства путепровода к мосту над железной дорогой. На месте работают несколько единиц техники: экскаваторы, КАМАЗы. На путепроводе и мосту будет одинаковое количество дорожных полос, сообщают исполнители работ.

Строительство моста продвигается по проекту, сейчас поднимаем насыпь, как на развязке, весь необходимый материал имеется на месте строительства. Работаем круглый год. Завершить работу над строительством моста планируем к 2022 году, рассказал TagiCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Фото:МУП «Тагилдорстрой»

Напомним, строительство моста будет стоить Нижнему Тагилу почти 4 миллиарда рублей. Тендер на возведение моста выиграла «Альмакоргруп». Но подрядчики выполняют большую часть работ. Мэр Нижнего Тагила сообщает о возведении семи из восьми опор моста, обустройстве буронабивных свай диаметром 1,5 метра и сборке пролетного строения.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
строительствомостМУП ТагилдорстройСвердловское шоссетагильский пруддорожная развязка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы