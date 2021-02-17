Путин поддержал идеи “Единой России” по обеспечению занятости граждан

Президент России Владимир Путин одобрил предложения партии «Единая Россия» по решению вопросов занятости и защите минимального дохода граждан от взыскания за долги. Изменения в ближайшие сроки внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Как сообщает nashgorod.ru, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал президенту, что полномочия центров занятости перенесут на федеральный уровень. Это позволит сделать качество их услуг одинаковым для всех. Также планируется улучшить взаимодействие между службами занятости, чтобы граждане знали о востребованности их профессии в других регионах. Такой механизм позволит обеспечить работой прежде всего россиян, а не приезжих. Сергей Неверов отметил, что центры занятости необходимо переориентировать на работу для своих клиентов. Также, по словам главы фракции, нужно доработать платформу «Работа в России» и сократить пакет необходимых для центра занятости документов. Помимо этого, партия подготовила законопроект, позволяющий защитить минимальный доход граждан от списания. В случае принятия закона гражданин сможет указать судебным приставам банковский счет, с которого кредиторы не смогут взыскивать прожиточный минимум за долги. Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, Неверов затронул тему индексации пенсий занятым пенсионерам. Сообщается, что сегодня правительство готовит предложения по этому вопросу. Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области прокомментировала инициативу. «Законопроект наших коллег в Госдуме предполагает своего рода инвестиции в создание новых рабочих мест. Важно, что в числе новаций – поддержка работодателей, которые трудоустроят граждан, потерявших работу, поддержка начинающих индивидуальных предпринимателей из числа безработных, - сказала она. - Во время кризиса 2008 года, когда на предприятиях Свердловской области были большие сокращения и люди остались без работы, важную роль в нашем промышленном регионе сыграли обучающие программы от Фонда поддержки предпринимательства. Люди освоили новые профессии и постепенно «встали на ноги». Со временем мы приняли и продолжаем совершенствовать областные законы по поддержке уральцев, открывающих свое дело. Думаю, и сейчас такие инвестиции будут эффективными для работодателей, для малого бизнеса», - отметила Чечунова.

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