Пять дорог будут отремонтированы в Горноуральском городском округе за 10,5 млн рублей

В Новоасбесте ремонтом участков дороги в на улице Ленина от дома № 10 до участка № 12, а также участка от от улицы Ленина до дома № 11 по улице Бажова займется ООО «Энерготехсервис». Подрядчик возьмется за объекты за 450 тысяч рублей. Все работы будут выполняться в период с начала июня по начало июля 2021 года.