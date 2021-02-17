Пять дорог будут отремонтированы в Горноуральском городском округе за 10,5 млн рублей

Пять дорог будут отремонтированы в Горноуральском городском округе за 10,5 млн рублей

Сегодня, 20:04ОбществоГенрих СтефанФото: 1Mediainvest.ru
Стали известны подрядчики, которые в рамках нацпроекта БКАД отремонтируют в Горноуральском городском округе пять участков дорог за 10,5 миллиона рублей.

Согласно конкурсной документации, размещенной на портале государственных закупок, завершен поиск подрядчиков. Финансирование проектов будет выполнено по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Новоасбесте ремонтом участков дороги в на улице Ленина от дома № 10 до участка № 12, а также участка от от улицы Ленина до дома № 11 по улице Бажова займется ООО «Энерготехсервис». Подрядчик возьмется за объекты за 450 тысяч рублей. Все работы будут выполняться в период с начала июня по начало июля 2021 года.

В поселке городского типа Горноуральский будет отремонтирован подъезд к жилым домам с 1 по 31. Конкурс выиграл ИП Геворгян А. А. Он предложил за работы сумму чуть более 1,6 миллиона рублей. Согласно контракут, подрядчик обязуется выполнить работы в срок с 01 июня 2021 года по 15 июля 2021 года.

В селе Лая подрядчик ИП Манасян Г.А. займется ремонтом участка автодороги от улицы дома № 38 до дома № 81 на улице Колхозная. Сумма контракта составит 806,6 тысячи рублей. Сроки выполнения работ назначены на лето 2021 года — с 1 июня по 3 июля.

Ремонтом дороги межу селом Покровским и поселком Моложежный на участке 3+053 — 3+777 км. займется ООО «Уралстройкомплекс». За это фирма получит более 7,6 миллиона рублей. Подрядчик должен будет осуществить ремонт в 2021 году, с 1 июня по 1 июля.

Общая сумма, которая будет затрачена на дороги ГГО, составит почти 10,5 миллиона рублей. В рамках всех контрактов в ГГО по ремонту дорог, каждый подрядчик обязан обеспечить гарантию в течение 24 месяцев на все виды проведенных работ.

Напомним, в Нижнем Тагиле был определен подрядчик по ремонту дорог в рамках национального проекта БКАД в 2021–2023 годах. Им стал МУП «Тагилдорстрой». Планируется, что в начале марта муниципалитет заключит контракт с организацией на общую сумму 744,4 миллиона рублей. В 2021 году в перечень объектов БКАД попадают шесть дорог: Ильича, Ермака, Кушвинская, Садоводов, Декабристов и Зеленстроевская.

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ПригородНациональные проекты 2019-2024Эксклюзив
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