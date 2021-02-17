«Размахивал ими»: участника митинга Навального осудили в Екатеринбурге за синие трусы

«Размахивал ими»: участника митинга Навального осудили в Екатеринбурге за синие трусы

Сегодня, 16:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жителя Екатеринбурга Дениса Виноградова осудили за размахивание синими трусами, которые он принёс с собой на незаконный митинг 23 января. Ленинский районный суд назначил Виноградову 20 часов исправительных работ.

Участник несанкционированного митинга в Екатеринбурге получил 20 часов исправительных работ из-за синих трусов, которые он взял с собой на шествие. Ленинский районный суд признал Виноградова виновным, так как он нарушил установленный порядок во время митинга, пишет Znak.

Участника митинга Навального осудили по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Предположительно, Денис Виноградов будет привлечён к исправительным работам на кладбище города. Об этом стало известно от адвоката «Апологии протеста» Алексея Бушмакова.

На данный момент синие трусы являются мемом, который используют как в социальных сетях, так и на митингах.

Напомним, 16 февраля власти Свердловской области ужесточили правила проведения митингов. На заксобрании в действующий закон были внесены поправки о проведении публичных мероприятий.

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