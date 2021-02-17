Шандалович сообщил о выделении больницам и поликлиникам Карелии более 400 млн рублей

Шандалович сообщил о выделении больницам и поликлиникам Карелии более 400 млн рублей

Сегодня, 17:16ОбществоФото: фрагмент видео
Москва дополнительно переведет 405 миллионов рублей в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карелии. Произойдет это благодаря депутатам Законодательного собрания региона.

Как известно, эпидемия коронавируса COVID-19 увеличила объемы медицинской помощи в больницах и поликлиниках республики. Ну, а недофинансирование лечебных заведений страховщиками составляет около полумиллиарда рублей. Так, региональные медицинские заведения оказались на грани финансового кризиса. Об этом пишет karelinform.ru.

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович подчеркнул, что серьезные сложности не помешали Заксобранию и правительству республики найти в местной казне 100 миллионов рублей. На эти средства в какой-то мере удалось поддержать региональные больницы и поликлиники.

Республиканский парламент осознает опасность сложившейся ситуации. Депутаты много раз просили Москву выделить дополнительное финансирование больницам и поликлиникам, которые принимают пациентов по полисам обязательного медицинского страхования. В такую же ситуацию попали и многие другие субъекты РФ. Поэтому парламентариев из Карелии рьяно поддерживают депутаты, представляющие другие региональные государственные структуры.

Членам Заксобрания удалось добиться положительного решения. Из федерального бюджета на дополнительное финансирование лечебных заведений фондам ОМС в регионах направят 25,4 миллиарда рублей.

По словам Элиссана Шандаловича, такое решение справедливое. Деньги из Москвы станут общим успехом всего населения Карелии. Новые инвестиции в размере более 400 миллионов рублей, конечно же, помогут больницам и поликлиникам региона стабильно работать. Медицинские заведения будут лечить граждан эффективно и в нужные сроки.

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