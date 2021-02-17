Скандальный екатеринбургский рынок на Уралмаше планируется перенести

Поступает большое количество жалоб на рынок. Мы наблюдаем за ситуацией уже не один год. Необходимо найти руководителя или организацию, которая возьмет на себя контроль, наведет порядок, передает E1 слова заместителя главы Екатеринбурга Владимира Боликова.