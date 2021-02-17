Скандальный екатеринбургский рынок на Уралмаше планируется перенести

Скандальный екатеринбургский рынок на Уралмаше планируется перенести

Сегодня, 17:43ОбществоФото: E1.ru
Скандальный блошиный рынок на Уралмаше планирует перенести администрация Екатеринбурга. Менять район размещения мэрия не собирается.

Рынок появился в Екатеринбурге ближе к сороковым годам XX века. Некоторые считают его «изюминкой» района. Администрация города планирует найти новое место для торговой площадки, но в том же районе.

Поступает большое количество жалоб на рынок. Мы наблюдаем за ситуацией уже не один год. Необходимо найти руководителя или организацию, которая возьмет на себя контроль, наведет порядок, передает E1 слова заместителя главы Екатеринбурга Владимира Боликова.

По словам вице-мэра, ведется совместная работа с администрацией Орджоникидзевского района, Главархитектурой и МУГИСО. Подбирается участок, который в последующем предложат торговцам рынка.

Фото:E1.ru

В конце 2020 года была предложена территория за школой-интернатом № 12. Однако, место пока не одобрено.

Замглавы Екатеринбурга Владимир Боликов уточнил, что необходим не только контроль за порядком, но и организация безопасности, установка туалетов, поддержание порядка и уборка мусора. Решение вопроса ожидается в 2021 году.

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