Суд прекратил дело экс-главы избиркома Свердловской области о банкротстве

Суд прекратил дело экс-главы избиркома Свердловской области о банкротстве

Сегодня, 17:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Банкротство экс-главы областной избирательной комиссии Владимира Мостовщикова прекращено, такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. С ходатайством по данному делу Мостовщиков обратился в суд ещё в январе 2021 года.

Бывший председатель областной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков на данный момент не является банкротом. Выяснилось, что экс-глава полностью погасил долг перед Сбербанком, пишет Znak.

В 2020 году Владимир Мостовщиков был объявлен банкротом, в отношении его была введена процедура реализации имущества. Инициатором банкротства стал Сбербанк, так как бывший председатель не выплатил кредит, который взял десять лет назад на строительство дома.

В феврале 2010 года Мостовщикову было выдано 12 миллионов рублей в кредит под 14,25% годовых. Банк обратился в суд, после чего бывший председатель пытался оспорить данное решение, однако, не смог добиться желаемого.

Напомним, в феврале Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом старейшего городского перевозчика ООО «Ю-Ви-Эй-Транс».

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