Тагильчанки смогут побороться за звание лучшей мамы 2021 года

Тагильчанки смогут побороться за звание лучшей мамы 2021 года

Сегодня, 10:28ОбществоФото: Мария Гаева
Ежегодный конкурс красоты «Идеальная мама — 2021» пройдет в Нижнем Тагиле. На данный момент открт прием заявок.

К участницам предъявляются следующие требования:

  • Быть мамой;
  • Проживать на территории Нижнего Тагила или в близлежащем городе;
  • Возраст не менее 18 лет.

Отмечается, что участниц ожидает месяц плотной работы, подготовка к финальному шоу, уроки дефиле, общий танец финалисток. Также будут проводиться занятия по ораторскому мастерству и мастер-классы.

Финал конкурса пройдет 26 апреля во Дворце молодежи.

Отмечается, что в этом году с участницами будет работать Лариса Викина, являющаяся режиссером из Екатеринбурга.

В общей сложности планируется пять корон на 30 участниц. На конкурсе представлены следующие номинации: главная идеальная мама, первая, вторая и третья вице-мисс и мисс зрительских симпатий, которая будет выбрана по результатам голосования на сайте.

Победительнице конкурса достанется титул Идеальной мамы Нижнего Тагила.

Заявку на участие можно подать в Директ конкурса @ideal_mom_nt или на WhatsApp +7 (950) 653-30-00 (Ольга), указав ваши ФИО, количество детей и номер телефона.

Напомним, в сентябре 2020 года прошел финал предыдущего конкурса «Идеальная мама». По его результатам победительнице стала Мария Гаева.

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