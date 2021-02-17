В Нижнем Тагиле вычислен подозреваемый в громком убийстве мамы и дочки на Вагонке

Подозреваемый в убийстве 36-летней женщины и ее 12-летней дочери на Вагонке в 2018 году был вычислен.

В ходе расследования проводилась аналитическая работа, отрабатывались лица, которые ранее были судим за подобные преступления, даже если они находились в тюрьме, но на момент происшествия находились на свободе, пишет АН «Между строк» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. В январе 2021 года в рамках расследования полицейские проводили сбор образцов ДНК у жителей Нижнего Тагила. В общей сложности было собрано около 14 тысяч образцов. По словам источника, на днях из лаборатории был получен ответ, в котором сказано, что один из тестов на 90% совпал одним из образцов, которые были найдены на телах потерпевших. Источник утверждает, что у 40-летнего мужчины, ранее были любовные отношения с Ольгой. 21 октября 2018 года он снова пришел к женщине в гости, они выпили. В результате, по словам источника, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый изнасиловал женщину и затем убил. То же самое он проделал и с дочерью. Источник рассказал, что подозреваемый ранее уже бы судим за изнасилование и кражи, а также он являлся членом банды, которая промышляла на территории Свердловской области. В 2019 году группировку осудили. Сам подозреваемый отбывает срок в ИК-12 Нижнего Тагила. Мужчина признался в содеянном преступлении. Напомним, убийство произошло 21 октября 2018 года на Ленинградском проспекте, 87. Судебная экспертиза установила, что 36-летняя женщина скончалась в результате ножевых ранений, а дочь, предположительно была задушена. Также следствие не исключило изнасилование. Соседи погибших рассказывали, что мать вела ассоциальный образ жизни и в ее квартире ежедневно происходили пьяные застолья. Зарезали мать и задушили ребенка. Дело об убийстве тагильской семьи на Вагонке

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