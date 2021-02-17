В Перми прошла тренировка доя пожилых людей по северной ходьбе

Программу «Активное долголетие в Мотовилихе», представляющую собой комплекс бесплатных занятий для активного образа жизни среди граждан старшего возраста, запустили в сентябре 2019 года. Теперь занятия снова будут проводить в очном формате, но вследствие эпидемситуации сейчас на них приходят горожане, возраст которых составляет менее 65 лет, пишет perm.kp.ru.
В том числе 16 февраля провели тренировку участников клуба «Северная ходьба». С пенсионерами ведет занятия опытный тренер по северной ходьбе Татьяна Лагунова. Занятия клуба скандинавской ходьбы организуются на трех площадках – недалеко от стадиона «Молот», рядом с домом по ул. Крупской, 69/1 и в общественном центре «Ива».
Александр Бойченко побывал на прошедшей тренировке, чтобы увидеть, как проходят занятия клуба ходьбы после снятия ограничительных мер в период пандемии. Он поговорил с участниками клуба, предоставил ответы на волнующие их вопросы.
«В дни всеобщей самоизоляции тренеры и руководители кружков проводили занятия в дистанционном формате. Благодаря этому много людей старшего возраста смогли быстро освоить планшеты и смартфоны. Когда программу запустили в онлайн-формате, количество просмотров только за первые полмесяца превысило 30 тысяч. Пандемия показала, как важно для пожилых заниматься спортом, внимательно относиться к собственному здоровью. Сейчас самоизоляция завершается, вновь начинается очная работа. На данный момент в спортивных секциях у нас состоит более трех сотен человек», - рассказал Александр Бойченко.
В рамках программы «Активное долголетие в Мотовилихе» создали клуб «ЗОЖ»: в помещении Мотовилихинского совета ветеранов организуют занятия суставной гимнастикой. Численность в группах, согласно требованиям Роспотребнадзора, не превышает десяти человек, также проводится термометрия, соблюдается социальная дистанция. К тренировкам допускаются только по предварительной записи и после прохождения температурного контроля.
Помимо этого, для людей старшего возраста есть возможность посещать курсы мобильной грамотности, где проводится обучение, как обращаться с современными смартфонами и интернет-сервисами.