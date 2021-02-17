В сносе здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге зафиксированы новые нарушения

Было установлено, что подрядчик ООО «ГУП Инвестстрой» проводит снос здания с нарушением требований градостроительного кодекса РФ, а также проекта работ по демонтажу объектов. Это создает угрозу как имущественным, так и личным неимущественным правам граждан и организаций.
21 января 2021 года в связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в Октябрьский районный суд исковое заявление. Оно гласило, что организация должна приостановить демонтаж до устранения всех нарушений. Также было подано ходатайство о запрете сноса до момента проведения заседания и рассмотрения иска.
Заседание суда назначено на 19 февраля.
Напомним, 10 января при сносе здания ПРОМЭКТ обрушилась стена. Кирпичи рухнули на киоск и переход.