В сносе здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге зафиксированы новые нарушения

21 января 2021 года в связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в Октябрьский районный суд исковое заявление. Оно гласило, что организация должна приостановить демонтаж до устранения всех нарушений. Также было подано ходатайство о запрете сноса до момента проведения заседания и рассмотрения иска.