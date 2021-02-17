В Свердловской области объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда

Подача документов и заявок будет проводиться с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, а также в пятницу — с 10:00 до 16:45. Любому желающему необходимо обратиться по адресу: Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 105.