В Свердловской области объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда

В Свердловской области объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда

Сегодня, 14:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Высшей квалификационной коллегией судей РФ объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда в Свердловской области. Документы и заявки будут приниматься до 17 марта включительно.

Конкурс на должность председателя Арбитражного суда в Свердловской области был объявлен из-за ухода Светланы Цветковой, которая находилась на данной должности с 2011 года. Сейчас обязанности председателя исполняет Станислав Сидоркин, пишет «Областная газета».

Подача документов и заявок будет проводиться с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, а также в пятницу — с 10:00 до 16:45. Любому желающему необходимо обратиться по адресу: Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 105.

Светлана Цветкова является уроженкой Свердловской области. В 1998 году она начала работать на должности судьи в Арбитражном суде. На данный момент нет официальной информации насчёт нового места работы Цветковой.

Напомним, со 2 февраля 2021 года исполняющим обязанности председателя Арбитражного суда Свердловской области стал Станислав Сидоркин. До этого момента Сидоркин являлся заместителем Цветковой.

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