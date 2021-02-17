«Жили, как в реалити-шоу»: уральская школьница засудила отчима за видеокамеры в доме

150 тысяч рублей за камеру в своей комнате отсудила у отчима школьница из Екатеринбурга.

Кроме того, против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до покушения на самоубийство». Мама школьницы и отчим поженились в 2009 году, затем у них родилась общая дочь. По словам потерпевшей, отец оскорблял и унижал ее из-за ссор с сестрой. В выражениях он не церемонился, мог обматерить, обзывал тварью, быдлом,рассказала школьница Е1. Затем отчим установил в квартире видеокамеры, объяснив это тем, что нужно следить за нянями, которых наняли для младшей дочери. Камеры были везде, даже в комнате школьницы. Она говорит, что ей приходилось прятаться в шкаф, чтобы переодеться, так как они работали круглосуточно. По словам школьницы, однажды они пришли на новоселье к бабушке, там сестры снова поссорились из-за мелочи. Тогда отчим снова стал оскорблять ее. Девочка решила покончить жизнь самоубийством, но ее остановила бабушка. После очередной ссоры в семье случился развод. Раздел имущества прошел через суд, так как отчим не хотел отдавать падчерице часть в жилье. Матери и дочерям досталась трехкомнатная квартира в новостройке, купленная в ипотеку, а долю в квартире отчиму мать отдала деньгами и общей машиной. Затем падчерица подала на отчима в суд иск на 400 тысяч рублей из-за установленных камер. По решению суда он должен выплатить 150 тысяч рублей. Позже мать написала заявление в Следственный комитет про ссору у бабушки. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», ему грозит от восьми лет лишения свободы. Отчим не согласен с решением Верх-Исетского суда и будет оспаривать его в Свердловском областном суде.

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