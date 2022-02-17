Без медпомощи остались жители Камышлова из-за пожара на станции скорой помощи

Без медпомощи остались жители Камышлова из-за пожара на станции скорой помощи
Без медпомощи остались жители Камышлова из-за пожара на станции скорой помощи
Сегодня, 13:53ОбществоФото: 1MI
Станция скорой помощи загорелась ночью в Камышлове. Местные утверждают, что зданию более сотни лет. Во время пожара никто не пострадал. Диспетчер успел эвакуироваться.

Однако сами пациенты испуганы, так как они сутра не могут дозвониться до медиков. Причиной стало отсутствие связи из-за пожара, рассказали в пресс-службе ЦГБ Камышлова. На данный момент она восстанавливается. Пока планируется перенести ее в хирургическое отделение.

Предполагается, что причиной пожара могла стать ветхая проводка. Однако окончательную причину установят дознаватели. По словам медиков, пострадал склад, где находились медицинские бланки, и другие помещения, пишет Е1.

В минздраве Свердловской области подтвердили, что лиспетчерская временно размещена в хирургическом корпусе камышловской больницы. Вызовы от пациентов принимаются и обслуживаются.

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