Без медпомощи остались жители Камышлова из-за пожара на станции скорой помощи

Однако сами пациенты испуганы, так как они сутра не могут дозвониться до медиков. Причиной стало отсутствие связи из-за пожара, рассказали в пресс-службе ЦГБ Камышлова. На данный момент она восстанавливается. Пока планируется перенести ее в хирургическое отделение.
Предполагается, что причиной пожара могла стать ветхая проводка. Однако окончательную причину установят дознаватели. По словам медиков, пострадал склад, где находились медицинские бланки, и другие помещения, пишет Е1.
В минздраве Свердловской области подтвердили, что лиспетчерская временно размещена в хирургическом корпусе камышловской больницы. Вызовы от пациентов принимаются и обслуживаются.