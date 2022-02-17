Бизнесмена с Кировского рынка Екатеринбурга обвинили в рейдерском захвате гаражей

Бизнесмена с Кировского рынка Екатеринбурга обвинили в рейдерском захвате гаражей
Бизнесмена с Кировского рынка Екатеринбурга обвинили в рейдерском захвате гаражей
Сегодня, 19:16ОбществоФото: 1MI
О попытке рейдерского захвата заявили в гаражном кооперативе на ЖБИ в Екатеринбурге. В незаконных действиях обвинен бизнесмен с Кировского рынка.

Речь идет о гаражно-строительном кооперативе № 440. Он располагается за зданием на улице Высоцкого, 42. Один из местных жителей Алексей уточнил, что с 2018 года периодически случаются попытки захвата. Однако, по его словам, так активно это происходит впервые, пишет Е1.

Кировский рынок, возможно, в 2024 году, по словам местного жителя, будет закрыт, а на его месте возведут дома. Бизнесмен, который пытается захватить территорию, имеет большую долю рынка — у него 140 гаражей, превращенных в торговые ряды. На данный момент, по словам мужчины, часть уже продана. Однако если часть снесут, то бизнес вести будет негде. Поэтому, предположил местный житель, бизнесмену подходят уже готовые площади.

У предполагаемого захватчика, уточняет Алексей, уже около 20 гаражей в ГСК, которые он сдает в аренду.

По словам председателя кооператива Александра Сергеева, за всем этим стоит Петр Тарасов, являющийся торговцем Кировского рынка. Его претензии ничтожны, что подтверждено судом, рассказывает Сергеев. Однако он снова прошел регистрацию, заключил договор с охраной и провел захват, несмотря на решение суда.

Один из представителей ЧОПа пояснил, что на руках у охраны есть вся нужная документация и их действия законны. Теперь на территории кооператива работает полиция.

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бизнесрынокрейдерствоЕкатеринбург
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