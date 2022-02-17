Более 30% кондитерских изделий в Свердловской области оказались бракованными

За 2021 год специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили качество кондитерской продукции на 141 объекте. В результате на 62 из них были найдены нарушения. Вся несоответствующая требованиям продукция была изъята из оборота, сообщает пресс-служба ведомства.