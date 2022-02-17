Более 30% кондитерских изделий в Свердловской области оказались бракованными

За 2021 год специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили качество кондитерской продукции на 141 объекте. В результате на 62 из них были найдены нарушения. Вся несоответствующая требованиям продукция была изъята из оборота, сообщает пресс-служба ведомства.
В общей сложности специалисты составили 72 протокола об административных правонарушениях, а ответственным лицам назначены штрафы на сумму 1,6 миллиона рублей.
Кроме того, из 9,6 тонны проверенного хлеба, забраковано 0,9 тонны. Качество продукции проверено на 149 объектах, нарушения найдены на 51. Общая сумма штрафов составила один миллион рублей.