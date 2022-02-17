Детская смертность выросла в Свердловской области

Детская смертность выросла в Свердловской области
Детская смертность выросла в Свердловской области
Сегодня, 20:03ОбществоФото: 1MI
Детская смертность в Свердловской области выросла на 5% за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона по итогам заседания комитета по соцполитике.

С докладом выступал уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. Одной из проблем он назвал рост смертности, а также травматизма детей в результате ДТП в 2021 году.

Кроме того, снизилась и рождаемость. По сравнению с 2016 годом она снизилась на 28,5% и продолжает снижаться в среднем на 3,5% в год.

По словам Морокова, в 2021 году среди резонансных проблем выделяются вопросы дистанционного обучения школьников, особенно в малоимущих семьях и учреждениях социальной защиты. Также возникали сложности с получением своевременной помощи несовершеннолетними и организацией занятости подростков.

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