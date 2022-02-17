Экологические проекты «Норникеля» существенно снизят вредные выбросы в Норильске

По предприятиям корпорации «Норильский никель» в минувшем году выбросы диоксида серы упали более чем на 300 000 тонн в сравнении с позапрошлым годом.

По словам вице-президента по экологии и промышленной безопасности Станислава Селезнева, это, конечно, значимый результат, но для компании он промежуточный. Например, в Заполярном филиале сокращение выбросов составило 13,7%, а в Кольской ГМК — 78,4%. Столь заметное снижение на Кольском полуострове объясняется закрытием старых производственных мощностей. Об этом информирует kp.ru. Селезнев пояснил, что в прошлом году будет завершено строительство в рамках первого этапа «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. В 2023 году топ-менеджеры «Норникеля» ожидают более серьезного эффекта. Здесь имеется в виду падение выбросов в Норильске сразу на 45% в сравнении с базовым 2015 годом. На медном заводе в 2022 году продолжат создавать нужную документацию и проводить необходимые экспертизы. Руководство выберет подрядную организацию и выполнит подготовительные работы на строительных площадках. Контролировать результаты сокращения выбросов будет проект по организации онлайн-мониторинга чистоты воздуха в Норильске. Станислав Селезнев рассказал, что на данный момент проект находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Последняя продлится до первого июня текущего года. Систему мониторинга воздуха уже запустили в тестовом режиме. В прошлом году «Норникель» договорился о сотрудничестве с ППК «РЭО». В рамках подписанного соглашения до конца 2022 года планируется оснастить на Надеждинском металлургическом заводе системой автоматического контроля семь источников выбросов загрязняющих веществ. Всего в планах оснастить 17 источников. В минувшем году специалисты начали реализовывать программу «Чистый Норильск». Здесь имеется в виду очистка территории от неиспользуемых сооружений, металлолома и мусора. С начала старта проекта в Норильске была расчищена промышленная территория, равная по площади 140 футбольным полям. Для этой большой уборки компания приобрела 121 единицу спецтехники. Вице-президент по экологии и промышленной безопасности рассказал о прогрессе в очистке территории и рекультивации земель после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. В 2021 году был завершен первый этап. По его итогам получилось восстановить 47,5 гектара земель. В планах на 2022 год реализовать второй, последний, этап по восстановлению 27,4 гектара.

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